25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!
Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!

Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 11:34
Afet bölgesinde konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Bu ay sonuna kadar 350 bininci konut hak sahibine teslim edilecek. Yılbaşına kadar toplam 453 bin afet konutunun depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep’ten aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!
Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!
Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!
İsrail’in Batı Şeria’daki baskın ve provokasyonları sürüyor!
İsrail’in Batı Şeria’daki baskın ve provokasyonları sürüyor!
Mahkeme Barım hakkındaki yakalama kararını kaldırdı
Mahkeme Barım hakkındaki yakalama kararını kaldırdı
Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi
500 bin yeni konut geliyor! İşte tüm detaylar…
500 bin yeni konut geliyor! İşte tüm detaylar…
İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak
Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara'yı vurdu
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul’a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul'a ayırdık!
Daha Fazla Video Göster