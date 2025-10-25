Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut teslim edilecek!

Afet bölgesinde konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Bu ay sonuna kadar 350 bininci konut hak sahibine teslim edilecek. Yılbaşına kadar toplam 453 bin afet konutunun depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep’ten aktardı.

