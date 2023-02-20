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Deprem bölgesinde yeni TOKİ konutları nereye yapılacak? Adıyaman'da şehir merkezi nereye taşınacak? Zemin etüdü nasıl yapılıyor? A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 10:52
Depremin ardından yapılacak konutların yerleri için zemin etüdü çalışmaları hızla sürüyor. Peki, yeni TOKİ konutları sondaj çalışmaları nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin, Adıyaman'dan o çalışmaların yapıldığı noktadan aktardı.
TOKİ konutları nereye yapılacak? TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

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TOKİ konutları nereye yapılacak?
TOKİ konutları nereye yapılacak?
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