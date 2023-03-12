12 Mart 2023, Pazar
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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte depremden en çok etkilenen bölge olan Hatay'ı bir kez daha ziyaret etti. Bölgede açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'a vatandaşlar büyük sevgi gösterirken, konuşmasının ardından çadır kenti gezen Erdoğan çocuklara hediyeler dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti.