Deprem bölgesinde ucuz PR çalışması: HDP ile iş tutan Kılıçdaroğlu'nu 'bozkurt' ilan ettiler! Başkan Erdoğan'ın sözleriyle karşıladılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti. Burada partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi. Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.