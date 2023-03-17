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Deprem bölgesinde sel alarmı! Hafta sonunda kuvvetli yağış

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Giriş: 17.03.2023 09:24
Meteoroloji'den özellikle 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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