Deprem bölgesinde sel alarmı! Hafta sonunda kuvvetli yağış

Meteoroloji'den özellikle 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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