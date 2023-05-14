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Deprem bölgesinde seçimde kim önde? Deprem bölgesinde seçimi kim kazandı?

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Giriş: 14.05.2023 20:04
Son dakika haberleri… Oy sayım süreci kesintisiz olarak devam ediyor. Deprem bölgesinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Adana, Hatay, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da seçim sonuçları ne durumda? İŞTE İL İL İLK SONUÇLAR | SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE
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