03 Nisan 2023, Pazartesi
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Deprem bölgesinde seçim hazırlığı! YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere, yarından deprem bölgesini ziyaret edecek. YSK heyeti deprem bölgesindeki eksiklikleri tespit edecek. 11 ilde seçim kurulu binalarında hasar tespit çalışması yapılacak. Eksikliklerin hızla giderilmeleri sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.