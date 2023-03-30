Deprem bölgesinde prefabrik ev! Adıyaman'da 300 geçici prefabrik ev afetzedelere teslim edilecek

Adıyaman'da yapımı devam eden prefabriklerin 300 tanesi hafta içinde depremzedelere teslim edilecek. İlk etap evler 1 hafta içinde afetzedelere verilecek. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Emlak Konut teknik uzmanı Mehmet Ali Doğutan anlattı.

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