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Deprem bölgesinde oy nasıl kullanılacak? Okul bahçelerine ve muhtarlık yakınlarına konteynerler kuruldu

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 16:09
Deprem bölgesinde sandıkların kurulacağı konteynerler hazır. Okul bahçelerine ve muhtarlık yakınlarına konteynerler kuruldu. 167 konteynerde oy kullanılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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