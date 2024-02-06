Deprem bölgesinde konutlar hak sahiplerine teslim edildi

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini ifade eden Erdoğan, "Ardından bu sayısı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz" dedi.