Deprem bölgesinde konuşan Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her şart altında yanındayız

Deprem bölgesi Adıyaman’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile incelemelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni ve diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu vardır. Birincisi barınma, beslenme ve emniyettir. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzyılda yeni bir hayata kavuşturacaktır.” dedi.

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