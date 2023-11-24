Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! Yıl sonuna kadar 41 bin konut teslim edilecek

Deprem bölgesinde kalıcı konut ve köy evleri için inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlananlar ise aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek. İşte detaylar...

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