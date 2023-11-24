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Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! Yıl sonuna kadar 41 bin konut teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 12:01
Deprem bölgesinde kalıcı konut ve köy evleri için inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlananlar ise aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek. İşte detaylar...
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