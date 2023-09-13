13 Eylül 2023, Çarşamba
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Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı sürüyor
Asrın felaketinden etkilenen illerde kalıcı konutların yapımı sürüyor. Afet bölgesinde kalıcı konutların teslimi kasım-aralık aylarında başlıyor. 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı sürüyor. Malatya'dan detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.