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Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı sürüyor

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 10:44
Asrın felaketinden etkilenen illerde kalıcı konutların yapımı sürüyor. Afet bölgesinde kalıcı konutların teslimi kasım-aralık aylarında başlıyor. 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı sürüyor. Malatya'dan detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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