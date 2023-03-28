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Deprem bölgesinde kalıcı konutlar! 11 ilde temeli atılan konut sayısı 28 bini geçti

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 09:46
Asrın afetinin yaşandığı 11 ilde temeli atılan konut sayısı 28 bine yükseldi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, o illerden bir tanesi olan Adıyaman'dan son durumu aktardı.
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