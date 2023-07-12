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Deprem bölgesinde kaç köy evi yapılacak? İnşaatlar ne durumda?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 09:01
Gaziantep Nurdağı'nda köy evlerinin yapımı sürüyor. Deprem bölgesinde 143 bin 271 köy evinden 37 bin 129'unun inşasına başlandı. Evler ne zaman teslim edilecek? Son durumu A haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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