Deprem bölgesinde kaç köy evi yapılacak? İnşaatlar ne durumda?

Gaziantep Nurdağı'nda köy evlerinin yapımı sürüyor. Deprem bölgesinde 143 bin 271 köy evinden 37 bin 129'unun inşasına başlandı. Evler ne zaman teslim edilecek? Son durumu A haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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