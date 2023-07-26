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Deprem bölgesinde iyileştirme çalışmaları! Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş soruları cevapladı

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 15:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara temsilcileri ile buluştu. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi anlattı.
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