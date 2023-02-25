Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Cumaya kadar deprem bölgesinde yağış yok. Hava durumu parçalı az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde deprem bölgesinde sis ve pus hadiseleri görülebilir. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yalnızca gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı -1 dereceyi bulacak. İşte tüm detaylar...

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