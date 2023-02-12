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Deprem bölgesinde hava koridoru! Türk Silahlı Kuvvetleri 'hava yardım koridoru' oluşturdu

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 10:43
Türkiye asrın felaketinin ardından bütün imkanlarını seferber etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 'hava yardım koridoru' oluşturdu. Deprem bölgesine helikopterlerin biri gitti biri geldi.
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