Deprem bölgesinde hava koridoru! Türk Silahlı Kuvvetleri 'hava yardım koridoru' oluşturdu

Türkiye asrın felaketinin ardından bütün imkanlarını seferber etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 'hava yardım koridoru' oluşturdu. Deprem bölgesine helikopterlerin biri gitti biri geldi.

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