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Deprem bölgesinde hasat zamanı! Hasada deprem engeli

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Giriş: 05.03.2023 10:32
Güncelleme:05.03.2023 10:36
Türkiye'nin turunçgil üretiminin yüzde 60'ı, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen şehirlerde yapılıyor. Ürünlerin hasat zamanı ama afet nedeniyle birçok noktada toplanamıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Eğer hasat zamanında tamamlanmazsa verim önümüzdeki sene hem azalacak hem de kalitesi düşecek.
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