05 Mart 2023, Pazar
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Deprem bölgesinde hasat zamanı! Hasada deprem engeli
Türkiye'nin turunçgil üretiminin yüzde 60'ı, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen şehirlerde yapılıyor. Ürünlerin hasat zamanı ama afet nedeniyle birçok noktada toplanamıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Eğer hasat zamanında tamamlanmazsa verim önümüzdeki sene hem azalacak hem de kalitesi düşecek.