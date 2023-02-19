Deprem bölgesinde gece devriyesi! A Haber görüntüledi

Malatya'da 181 bin güvenlik gücü sahada hırsızlık ve yağmaya karşı teyakkuz halinde. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak o noktadan izlenimlerini aktardı.

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