26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem bölgesinde eski tren vagonları ekolojik eve dönüştürüldü

Deprem bölgesinde eski tren vagonları ekolojik eve dönüştürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2023 12:32
Son dakika haberleri… Deprem bölgesinde eski tren vagonları eve dönüştürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tren vagonları depremzedelerin evi oldu
Tren vagonları depremzedelerin evi oldu
İlçe ilçe İstanbul’un sigortalılık oranı!
İlçe ilçe İstanbul'un sigortalılık oranı!
A Haber ekibi Şuşa’da!
A Haber ekibi Şuşa’da!
İstanbul’da metamfetamin operasyonu
İstanbul'da metamfetamin operasyonu
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Zayıflama merkezleri ne kadar güvenli?
Zayıflama merkezleri ne kadar güvenli?
HDP’den vekil adayı gözaltına alındı!
HDP’den vekil adayı gözaltına alındı!
Okul servislerine denetim!
Okul servislerine denetim!
A Haber ekibi Hankendi’de! İşte o kuyruk
A Haber ekibi Hankendi’de! İşte o kuyruk
İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
İkili zirve! Hangi kararlar çıktı?
İkili zirve! Hangi kararlar çıktı?
CHP-İYİ Parti arasında İzmir kavgası!
CHP-İYİ Parti arasında İzmir kavgası!
Daha Fazla Video Göster