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Deprem bölgesinde en çok neye ihtiyaç var? A Haber – ATV depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'da

A Haber
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Giriş: 08.02.2023 10:30
Asrın felaketinde 54. saat… 2 büyük depremde 6 bin 234 can kaybı, 37 bin 11 yaralı var. Devlet 7,6’lık ikinci depremin merkezi Elbistan’da seferber oldu. Deprem bölgesine yardım yağıyor. ATV muhabiri Samed Öztaylan detayları bölgeden aktardı.
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