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Deprem bölgesinde buruk bayram

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 10:38
Bayramın buruk geçtiği deprem bölgesinde yakınlarını kaybedenler kabristanları ziyaret ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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