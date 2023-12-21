21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem bölgesinde 250 bin konutun yapımı sürüyor! Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Deprem bölgesinde 250 bin konutun yapımı sürüyor! Konutlar ne zaman teslim edilecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2023 15:00
Deprem bölgesinde 250 bin konutun yapımı devam ediyor. Depremden etkilenen 11 ilde toplam 680 bin konut inşa edilecek.  Öte yandan 11 ildeki işletmelere 450 milyon dolarlık destek sağlanacak. Gelişmeler Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Türkiye ile Irak arasında kritik temaslar!
Türkiye ile Irak arasında kritik temaslar!
Mit ve Emniyet’ten DHKP-C operasyonu! DHKP-C terör örgütü üyesi Caner Koç yakalandı
Mit ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu! DHKP-C terör örgütü üyesi Caner Koç yakalandı
Rehine yakınlarından Başkan Erdoğan’a çağrı
Rehine yakınlarından Başkan Erdoğan’a çağrı
Askeri okulda fotoğraf tartışması
Askeri okulda fotoğraf tartışması
Adliyede avukata saldırı! İşte o anlar
Adliyede avukata saldırı! İşte o anlar
AK Parti 1 Şubat’ta sahaya iniyor
AK Parti 1 Şubat'ta sahaya iniyor
İYİ Parti’de bir istifa daha!
İYİ Parti'de bir istifa daha!
Turkuvaz Medya’da dev zirve!
Turkuvaz Medya'da dev zirve!
Akşener’in Savaş ilanı çıkışı!
Akşener'in "Savaş ilanı" çıkışı!
İmamoğlu ve Yavaş’a “korkak” tepkisi! Abla-kardeş savaşı nasıl başladı? Kimin aklında hangi plan var?
İmamoğlu ve Yavaş’a “korkak” tepkisi! Abla-kardeş savaşı nasıl başladı? Kimin aklında hangi plan var?
Binlerce yabancı asker Gazze’de
Binlerce yabancı asker Gazze’de
Daha Fazla Video Göster