21 Aralık 2023, Perşembe
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Deprem bölgesinde 250 bin konutun yapımı sürüyor! Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Deprem bölgesinde 250 bin konutun yapımı devam ediyor. Depremden etkilenen 11 ilde toplam 680 bin konut inşa edilecek. Öte yandan 11 ildeki işletmelere 450 milyon dolarlık destek sağlanacak. Gelişmeler Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.