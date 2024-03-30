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Deprem bölgesi seçime hazır! Malatya'da 2 bin 7 sandık kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 15:33
31 Mart Yerel Seçimler için hazırlıklar tamamlandı. Deprem bölgesinde seçimde oy kullanılacak okullarda sandıklar kuruldu. Malatya’da kent genelinde 542 bin 138 seçmen oy kullanacak. Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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