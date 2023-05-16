Deprem bölgesi şantiye alanı gibi! Kalıcı konutlar ve hastaneler hızla yükseliyor

Deprem bölgesi şantiye alanına döndü. Kalıcı konutlar ve hastaneler hızla yükseliyor. Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı. Toplamda 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Hatay'dan aktardı.

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