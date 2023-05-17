Deprem bölgesi sandıkta Erdoğan'ı tercih etti

Deprem bölgesinde, seçmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını tercih etti. Peki, muhalefet bölgede neden başarısız oldu? Depremzedeler ne mesaj verdi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek konuğu Genar Başkanı İhsan Aktaş aktardı.