17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Deprem bölgesi sandıkta Erdoğan'ı tercih etti
Deprem bölgesinde, seçmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını tercih etti. Peki, muhalefet bölgede neden başarısız oldu? Depremzedeler ne mesaj verdi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek konuğu Genar Başkanı İhsan Aktaş aktardı.