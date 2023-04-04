Deprem bölgesi için YKS kararı

Deprem bölgesinde 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi. Öte yandan 96 milletvekilinin seçileceği deprem bölgesinde yaklaşık 9 milyon seçmen var. Peki oy verme işlemleri nerelerde nasıl yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabirleri Yüksel Akalan ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.