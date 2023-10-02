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Deprem bölgesi için yasa hazırlığı! Yıkım kararına karşı açılan davada yargı süreci hızlanacak

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 16:34
Deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkımı yapılan itirazlar nedeniyle ağır ilerliyor. Bunu hızlandırmak için Adalet Bakanlığı bir hazırlık içinde. Detayları A Haber muhabiri Memet Geçgel aktardı.
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