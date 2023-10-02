Deprem bölgesi için yasa hazırlığı! Yıkım kararına karşı açılan davada yargı süreci hızlanacak

Deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkımı yapılan itirazlar nedeniyle ağır ilerliyor. Bunu hızlandırmak için Adalet Bakanlığı bir hazırlık içinde. Detayları A Haber muhabiri Memet Geçgel aktardı.

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