25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem bölgesi için yağış uyarısı! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu

Deprem bölgesi için yağış uyarısı! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 08:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların bu geceye kadar sürmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’na tepki: Dağa çık...
Kılıçdaroğlu’na tepki: Dağa çık...
Bin 500 konutun inşası başladı!
Bin 500 konutun inşası başladı!
Tarımda yeni dönem başlıyor!
Tarımda yeni dönem başlıyor!
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi!
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi!
Cami minaresiz leylekler yuvasız kaldı
Cami minaresiz leylekler yuvasız kaldı
Deprem bölgesi için yağış uyarısı!
Deprem bölgesi için yağış uyarısı!
“Bir lokma bin sofra” iftar programı!
“Bir lokma bin sofra” iftar programı!
Türkiye için tek çözüm Erdoğan
"Türkiye için tek çözüm Erdoğan"
Erbakan son dakika açıklamaları
Erbakan son dakika açıklamaları
Erdoğan ile Erbakan neleri konuştu?
Erdoğan ile Erbakan neleri konuştu?
CHP’den PKK’ya özerklik verileceği iması
CHP'den PKK'ya özerklik verileceği iması
6’lı ihtiraslarının peşinde koşuyor
"6’lı ihtiraslarının peşinde koşuyor"
Daha Fazla Video Göster