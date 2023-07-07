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Deprem araçları sahiplerini bekliyor! 780 araç sahibinin bir ay içinde emniyete başvurması istendi

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 15:44
Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazından çıkartılan araçlar sahiplerini bekliyor. Valilik, araç sahiplerinin 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmalarını istedi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları anlattı.
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