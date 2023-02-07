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Deprem Antakya'da büyük yıkıma yol açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2023 10:00
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay, Gaziantep, Diyarbakır’da da can kaybı ve hasara neden oldu. Antakya’da Güzelburç Mahallesi adeta haritadan silindi.
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