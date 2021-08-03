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Denizli'de yangın büyük oranda kontrol altına alındı

DHA
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Giriş: 03.08.2021 09:12
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer ile 2 kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 ambulans, 1 UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı personellerinin yanı sıra özel sektörün de desteğiyle 12 iş makinesi, su taşıma amaçlı 12 beton mikseriyle müdahale edildiği belirtildi.
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