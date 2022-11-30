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Denizli'de koca dehşeti! Karısının boğazını keserek öldürdü

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 10:05
Denizli'de tartıştığı eşini sürükleyerek boş araziye götüren koca kadının kafasını keserek öldürdü. Vahşetin ardından eve dönen cani saklandığı babasının evinde teslim oldu.
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