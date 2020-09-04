Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Son dakika haberi... Denizli'de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "200 hektarlık bir alan yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Tüm gece boyunca Konya, Bursa, Isparta, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler yangınla amansız mücadele etti.

Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi. Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı.

Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen yangın söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı.

Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.

Taşköprü'deki yangın kontrol altında. Çorum ve Sinop Boyabat'ta yangınlar devam ediyor. Denizli'deki yangın kontol altında, soğutma çalışmaları gün boyu sürecek.

Meteorolojik şartlar ortada, hava çok kuru ve sıcak. Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir bilgi yok. Yangının takibi sırasında içine kadar girdik. Yangın çok hızlı ilerleyince koşarak oradan ayrıldık. 2-3 dakika geç kalsak bir tehlike atlatabilirdik. Ama teknik inceleme yapmaktan imtina edemeyiz.

Geceyi burada geçirdik. Sabaha kadar hiçbir arkadaşımız uyumadı. Alo177'ye ihbarlarımızı bildirelim. 1 dakika erken bildirilen ihbarda 1 ağaç az yanar, bunu unutmayalım. Şu 15 gün vatandaşlarımız ormanlara girmesinler, sigara atmasınlar, ateş yakmasınlar. Yangınların büyük bölümü insan hatasından oluyor. 15 gün daha dikkat edelim, nemden dolayı 15 günden sonra risk daha da azalacak.

Anız yangınları ile tarlayı temizliyorlar. Bu yöntem doğru değil. Yangını kasıtlı çıkarmasanız bile, kusurlu olursanız aileye kalacak büyük maaliyetleri var." ifadelerini kullandı.

YANGININ DEHŞETİ SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman film sahnelerini aratmadı.

Orman işçilerine ait bir traktör ve motosiklet ise alevlerin ortasında kalarak hurdaya dönmesi dikkatlerden kaçmadı. Yanan bölgeleri duman örtüsü kapladı.