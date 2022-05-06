06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2022 11:06
Dün 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararının yıl dönümü. Denizlerin idam kararı 10 Mart 1972 günü TBMM çatısı altında oylanmıştı. İdam için kalkan eller arasında 28 CHP'li vekil de vardı. O gün Deniz Gezmiş'in idamı için el kaldıran CHP ne gariptir, bugün her 6 Mayıs'ta Denizleri anıyor. İşte Deniz ve arkadaşlarının hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Denizleri idama gönderen eller!
Denizleri idama gönderen eller!
Kakava Hıdırellez şenlikleri başladı!
Kakava Hıdırellez şenlikleri başladı!
HDP’li 6 provokatör gözaltında!
HDP’li 6 provokatör gözaltında!
Thodex davasında ara karar!
Thodex davasında ara karar!
Sağlıkçıların maaşları artacak mı?
Sağlıkçıların maaşları artacak mı?
CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
Bakan Soylu mülteci gerçeğini açıkladı
Bakan Soylu mülteci gerçeğini açıkladı
Önce Kılıçdaroğlu şimdi de Babacan
Önce Kılıçdaroğlu şimdi de Babacan
Yayın öncesi fonlama itirafı!
Yayın öncesi fonlama itirafı!
Muhalefetin Türkiye’ye kurmak istediği tuzak!
Muhalefetin Türkiye'ye kurmak istediği tuzak!
2023’te kaç mülteci oy kullanabilecek?
2023'te kaç mülteci oy kullanabilecek?
Daha Fazla Video Göster