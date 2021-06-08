Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgede tüm merkezi ve yerel yönetimlerin katılımıyla deniz temizlik çalışmalarının bugün başlatıldığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.