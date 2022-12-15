Denizler terk edilmiş ağlardan temizleniyor! Adalar-Bakırköy arası deniz temizliği

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda hayalet ağ temizliği yapıyor. Adalar ve Bakırköy arasındaki terk edilmiş ağlar toplanıyor. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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