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Denizler terk edilmiş ağlardan temizleniyor! Adalar-Bakırköy arası deniz temizliği

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 12:42
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda hayalet ağ temizliği yapıyor. Adalar ve Bakırköy arasındaki terk edilmiş ağlar toplanıyor. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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