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Denizi kirleten ticari gemiye ceza! 16 milyonluk kirlilik cezası

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 16:47
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı limanda denetim yaptı. Kirli balast tahliyesi yaparak denize kirlettiği tespit edilen yabancı bayraklı ticari gemiye 16 milyon lira ceza kesildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da gemi hakkında adli tahkikat başlattı.
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