Denizdeki fay hattı karaya mı çıktı! 3,9’luk deprem neden fazla hissedildi?

Geçtiğimiz cumartesi, İstanbul'da merkez üssü Kartal olan bir deprem meydana geldi. Depremin karada gerçekleşmiş olması ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İstanbul'un içinden geçen aktif bir fay var mı? Depremin denizde olması ile karada olması arasındaki fark nedir? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

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