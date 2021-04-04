Denizci askerler 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yargılayacaktı?

104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiri hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuşan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç çok önemli konulara değindi. Bildiriye yönelik ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz" lafını hatırlatırken muhalefetin "bu yıl seçim olacak" çıkışının manidar olduğunu ifade etti. Erandaç ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Başkan Erdoğan'ın denizci askerler tarafından nerede sorguya çekileceğini de A Haber canlı yayınında açıkladı.