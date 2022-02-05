05 Şubat 2022, Cumartesi
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Deniz yüzerken tarihi keşif! Atarneus Antik Kenti’ne ait liman bulundu!
İzmir'in Dikili ilçesinde tatil yapan Denem Orhun, denizde yüzdüğü sırada antik bir kalıntıya rastladı. Yapılan incelemede bölgede Atarneus Antik Kenti'ne ait liman olduğu tespit edildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan yerel tarih araştırmacı Murat Solmaz anlattı.