04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2023 15:23
Meteoroloji tarih vererek uyardı. Megakent İstanbul'da yoğun kar bekleniyor. Fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca Türk Hava Yolları'ndan tedbir amaçlı sefer iptalleri var. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Yüzyılı’nda gemi inşa sanayi!
Türkiye Yüzyılı’nda gemi inşa sanayi!
Dünya siyasetçilerinden özel teşekkürler!
Dünya siyasetçilerinden özel teşekkürler!
Erdoğan Aydın’da vatandaşlarla birlikte şarkı söyledi
Erdoğan Aydın’da vatandaşlarla birlikte şarkı söyledi
92 eseri hizmete açtı!
92 eseri hizmete açtı!
Kiralık araçlarla ilgili emsal karar!
Kiralık araçlarla ilgili emsal karar!
Deniz ulaşımına fırtına engeli!
Deniz ulaşımına fırtına engeli!
Muhalefet neden projelerin karşısında?
Muhalefet neden projelerin karşısında?
Başkan Erdoğan’dan Aydın paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı
ABD Rusya’ya toprak mı teklif etti?
ABD Rusya'ya toprak mı teklif etti?
Başkent beyaza büründü
Başkent beyaza büründü
Uçuşlara kar engeli!
Uçuşlara kar engeli!
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Daha Fazla Video Göster