Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Meteoroloji tarih vererek uyardı. Megakent İstanbul'da yoğun kar bekleniyor. Fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca Türk Hava Yolları'ndan tedbir amaçlı sefer iptalleri var. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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