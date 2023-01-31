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Deniz trafiğine sis engeli! İstanbul boğazı çift yönlü gemi geçişine kapatıldı

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 08:43
Son dakika haberleri... İstanbul'da sabah sattlerinde etkili olan sis nedeniyle Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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