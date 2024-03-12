12 Mart 2024, Salı
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Deniz kuvvetlerinin yeni gücü! Midlas’ın ilk füze atışı TCG İstanbul’da
Dünyada sayılı ülkelerin üretebildiği dikey atım Lançer sisteminde Türkiye kritik bir aşamayı geride bıraktı. Ambargolar sonrası Türkiye Milli Dikey Atım Lançer Sistemi Midlas'ı geliştirdi ve hisar füzesi ilk kez Midlas sistemi ile TCG İstanbul firkateyninden ateşledi. Geliştirme aşamasındaki siper, sapan ve atmaca füzeleri de Midlas'tan atılabilecek.