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Deniz Baykal’dan ‘Erdoğan ile pazarlık’ iddiasına yanıt: Yasakların kaldırılmasını anlamıyorlar

A Haber
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Giriş: 14.07.2021 13:29
Güncelleme:14.07.2021 13:29
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Pazarlık yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdi" şeklinde kendisine yönelik suçlamalara sert yanıt verdi. Siyasi fırsatçılık yapmadıklarını belirten Deniz Baykal, siyasi yasakların olmaması gerektiğini belirterek, "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Akılları almıyor" diyerek tepkisini gösterdi.
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