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Deniz Baykal'dan CHP'de dışlanan isimlere mesaj! CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber'e açıkladı

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Giriş: 24.02.2021 23:33
Güncelleme:24.02.2021 23:57
CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP içinde yaşanan dışlama, tecavüz gibi olaylara ve HDP ile yapılan ittifaka ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Sevigen partinin değerlerinden uzaklaştığını ifade ederken, vekillerin partiden kopuşunu genel merkez kaynaklı sorunlara bağladı. Partinin sahipsiz kaldığını belirten Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında "Kendi öz evlatlarını bertaraf ediyor, başkalarına dostum diyor" dedi. Sevigen ayrıca CHP'den dışlanan isimler hakkında Deniz Baykal ile yaptığı görüşmenin de detaylarını anlattı. İşte CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen'in A Haber'e verdiği özel röportaj...

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber'e özel verdiği röportajda CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, dışlama olaylarına değinirken HDP ile yapılan ittifaka ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sevigen ayrıca Deniz Baykal ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı.

CHP'DE PARTİ DEĞERLERİNDE UZAKLAŞILDI

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen istifaları çok üzüntüyle karşıladığı ifade ederken partinin değerlerinden uzaklaştığını ifade etti. Genel merkezin milletvekillerinin neden ayrıldığı konusunda aynaya bakmadığını söyleyen Sevigen, partinin genel merkez kaynaklı sorunlar yaşadığını belirtti. Sevigen ayrıca Sarıgül ve İnce'nin ayrılmasının genel merkez kaynaklı olduğunu söyledi.

PARTİ SAHİPSİZ KALDI

Partinin sahipsiz kaldığını ve hiçbir adım atılmadığını söyleyen Sevigen ayrıca parti içindeki taciz olaylarına karşı olan sessizlik kendilerini üzdüğünü ifade etti.

KILIÇDAROĞLU GERÇEK CHP'LİLERİ EGALE ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun gerçek CHP'lileri egale ettiğini söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu hakkında "Kendi öz evlatlarını bertaraf ediyor, başkalarına dostum diyor" ifadelerini kullandı.

HDP İLE İTTİFAK GİZLENMEMELİ

HDP ile ittifakın gizlenmemesi gerektiğini ifade eden Sevigen, "Hem HDP ile işbirliği yapıyorlar hem de yok sayıyorlar" dedi.

BAYKAL'DAN MESAJ

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP içinde dışlanan isimler hakkında eski Genel Başkan Deniz Baykal ile görüştüğünü açıkladı. Sevigen görüşmede Baykal'ın "Dışlanan arkadaşlarımız biraz daha beklesin" dediğini de sözlerine ekledi.

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