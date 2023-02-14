14 Şubat 2023, Salı
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Deniz Baykal'a veda...
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.