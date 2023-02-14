14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz Baykal'a veda...

Deniz Baykal'a veda...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2023 11:59
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.
Deniz Baykal’a veda...
Deniz Baykal'a veda...
İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar
İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar
13 katlı rezidans nasıl yıkıldı?
13 katlı rezidans nasıl yıkıldı?
Müteahhit ’depremzede’ olarak saklanmış
Müteahhit 'depremzede' olarak saklanmış
Bakanlıktan Josef de Souza iddialarına yanıt
Bakanlıktan Josef de Souza iddialarına yanıt
Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler
Melisa Ülkü'den duygulandıran sözler
Enkaz başında ’İYİ’ tiyatro!
Enkaz başında 'İYİ' tiyatro!
Kabine toplanıyor
Kabine toplanıyor
CHP yandaşlarının ’Tayvan’ algısı
CHP yandaşlarının 'Tayvan' algısı
Deprem bölgesinde skandal tezahürat
Deprem bölgesinde skandal tezahürat
9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik
"9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik"
Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti!
Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti!
Daha Fazla Video Göster