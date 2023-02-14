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Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2023 14:00
Baykal için TBMM Şeref Merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, eski Bakanlar ve milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı. Ardındanda son yolculuğuna uğurlandı.
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