Deniz 1,5 metre içeri girdi! Kandilli'den son dakika tsunami açıklaması

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami gerçekleşmişti. Yaşanan tsunamiden en çok Sığacık etkilenmişti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada deniz suyunun 1,5 metre içeriye girdiği ve tusnami riskinin sürdüğü belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Öte yandan bölgede artçı depremlerin sürdüğü ve artçı depremlerinin sayısının ise 1500'ü geçtiği bildirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami gerçekleşmişti.

Yaşanan tsunamiden en çok Sığacık etkilenmişti. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada deniz suyunun 1,5 metre içeriye girdiği ve tusnami riskinin sürdüğü belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

Öte yandan bölgede artçı depremlerin sürdüğü ve artçı depremlerinin sayısının ise 1500'ü geçtiği bildirildi. Kandilli'den yapılan uyarılarda ise tsunami esnasında kesinlikle yapılmaması gerekler vatandaşlarla paylaşıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ise hayat kurtaracak o uyarıları canlı yayında paylaştı.